السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيمان العاصى تستعد لانطلاق تصوير "برغم القانون" لعرضه فى موسم الأوف سيزون

إيمان العاصي
إيمان العاصي

تستعد الفنانة إيمان العاصى، لانطلاق تصوير أحداث مسلسلها الجديد "برغم القانون" بقيادة المخرج شادي عبد السلام ومشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، فى مقدمتهم الفنان محمد القس والفنان وليد فواز.

إيمان العاصى تستعد لانطلاق تصوير "برغم القانون" أولى بطولاتها المطلقة 

وعلم "الدستور" من مصدر خاص، أن إيمان من المفترض أن تبدأ تصوير أول مشاهد المسلسل الجديد فى منطقة مصر الجديدة، وعدد من المناطق المتفرقة والمدن الساحلية منها بورسعيد، تمهيدا لعرض العمل فى موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
 

إيمان العاصى محامية فى مسلسل "برغم القانون"

فى سياق متصل، عقد المخرج شادي عبد السلام، جلسات عمل مكثفة الأسابيع الماضية مع طاقم الإنتاج وجموع الفنانين المشاركين للتجهيز بشكل مبكر، والوقوف على الخطوط العريضة للعمل لخروجه على أكمل وجه، فيما تقوم شركة فنون مصر المنتجة للعمل في الفترة الحالية بالتعاقد مع باقي أبطال المسلسل الذي يسجل البطولة المطلقة الأولى للفنانة إيمان العاصي، في عالم الدراما، وتجسد خلاله دور محامية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ويضم 30 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية.

صناع وأبطال مسلسل برغم القانون 

يشارك فى مسلسل "برغم القانون" أمام إيمان العاصي نخبة كبيرة من الفنانين منهم جوري بكر ورحاب الجمل وهاني عادل، وفرح يوسف، ومحمد القس، وليد فواز، وعايدة رياض، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، وياسر عزت، ونبيل على ماهر، وهو من تأليف نجلاء الحديني، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج شادي عبد السلام.

جدير بالذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي الدرامية مسلسل جعفر العمدة الذي شاركت فى بطولته أمام النجم محمد رمضان، وعرض فى رمضان 2023 وحقق نجاحا كبيرا.

إيمان العاصي تستعد لانطلاق تصوير برغم القانون أولى بطولاتها المطلقة إيمان العاصي محامية فى مسلسل برغم القانون أحداث مسلسل برغم القانون مسلسل برغم القانون برغم القانون ايمان العاصي

مواد متعلقة

سكوت هنصور.. طوارئ فى «البلاتوهات» لاستكمال مسلسلات وأفلام صيف 2024

انتعاشة فنية.. تامر عاشور يستعد لـ3 حفلات ويسجل أغنية "سنجل"

أصالة تستعد لجولة غنائية وتطرح أغنيات ألبوم "ثم أنا" على طريقة السنجل

"ليالى مصر".. التفاصيل الكاملة لحفل "كايروكى" بالإسكندرية وأسعار التذاكر

الخميس.. انطلاق أول عروض باليه "جيزيل" العالمى بالأوبرا و3 فئات لأسعار التذاكر

سباق موسم الصيف.. أغانى الـ«سنجل» تُشعل المنافسة بين نجوم الغناء

محمد رمضان يتصدر الترند لهذا السبب.. ويجهز لجولة غنائية بجانب "أسد أسود"

سيد رجب لـ"الدستور": "ولاد رزق 3" قادر على المنافسة عالميًا

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

هل تم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024؟.. التعليم تُحقق وتتوعد المتورطين

عاجل| خطوات التقديم وشروط حجز شقق Valley Towers في حدائق أكتوبر.. اعرف التفاصيل

ضبط طالبة تغش إلكترونيًا فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

لدعمهم معنويًا.. "مع الطالب قبل الامتحان" مبادرة أطلقها مدرسو كوم حمادة بالبحيرة

توتر وترقب وصداقات جديدة.. حكايات من أمام لجان الثانوية بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس