إيمان العاصى تستعد لانطلاق تصوير "برغم القانون" لعرضه فى موسم الأوف سيزون

تستعد الفنانة إيمان العاصى، لانطلاق تصوير أحداث مسلسلها الجديد "برغم القانون" بقيادة المخرج شادي عبد السلام ومشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، فى مقدمتهم الفنان محمد القس والفنان وليد فواز.

إيمان العاصى تستعد لانطلاق تصوير "برغم القانون" أولى بطولاتها المطلقة

وعلم "الدستور" من مصدر خاص، أن إيمان من المفترض أن تبدأ تصوير أول مشاهد المسلسل الجديد فى منطقة مصر الجديدة، وعدد من المناطق المتفرقة والمدن الساحلية منها بورسعيد، تمهيدا لعرض العمل فى موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



إيمان العاصى محامية فى مسلسل "برغم القانون"

فى سياق متصل، عقد المخرج شادي عبد السلام، جلسات عمل مكثفة الأسابيع الماضية مع طاقم الإنتاج وجموع الفنانين المشاركين للتجهيز بشكل مبكر، والوقوف على الخطوط العريضة للعمل لخروجه على أكمل وجه، فيما تقوم شركة فنون مصر المنتجة للعمل في الفترة الحالية بالتعاقد مع باقي أبطال المسلسل الذي يسجل البطولة المطلقة الأولى للفنانة إيمان العاصي، في عالم الدراما، وتجسد خلاله دور محامية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ويضم 30 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية.

صناع وأبطال مسلسل برغم القانون

يشارك فى مسلسل "برغم القانون" أمام إيمان العاصي نخبة كبيرة من الفنانين منهم جوري بكر ورحاب الجمل وهاني عادل، وفرح يوسف، ومحمد القس، وليد فواز، وعايدة رياض، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، وياسر عزت، ونبيل على ماهر، وهو من تأليف نجلاء الحديني، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج شادي عبد السلام.

جدير بالذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي الدرامية مسلسل جعفر العمدة الذي شاركت فى بطولته أمام النجم محمد رمضان، وعرض فى رمضان 2023 وحقق نجاحا كبيرا.