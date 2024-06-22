محافظ الغربية يتابع جاهزية لجان الثانوية ومحيطها فى 12 مركزًا ومدينة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في السابعة من صباح اليوم، جاهزية محيط المدارس من حيث النظافة ورفع الإشغالات في 12 مركزا ومدينة لاستقبال الامتحانات.

يأتي ذلك بالتزامن مع استئناف العملية الامتحانية من جديد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك ، وعبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بـ12 مركزا وحيا من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليًا، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الغربية.

تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين لتوفير الهدوء فى محيط لجان الامتحانات

ووجه محافظ الغربية خلال متابعته بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات، مشددًا على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل خروج الامتحانات بالصورة الطيبة واللائقة بمحافظة الغربية، مشيرا إلى متابعته سير عملية الامتحانات يوميًا لتلافي أي معوقات داخل اللجان، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وأكد "رحمي" رفع درجة الاستعدادات القصوى بكل المراكز والمدن والمدارس والإدارات التعليمية ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، لاستكمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، مؤكدًا ضرورة تضافر كل الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلًا عن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا.

وهم موزعون على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً