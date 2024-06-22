السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024 في الامتحانات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024 في الامتحانات يجب الالتفات لها لكي تمر امتحانات الثانوية العامة بآمان حيث يشعر الكثير من الطلاب بحالة من الأرق والتوتر من هذه الخطوة الصعبة خاصة مع انطلاق أولى امتحانات مواد الثانوية العامة في كافة محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.


نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان

نقدم لكم خلال هذا التقرير أبرز نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024 في الامتحانات وقبلها لكي يضعونها في اعتبارهم:-

 

 نظّم وقتك

ضع خطة مذاكرة مُنظمة تحدد فيها المواد التي ستذاكرها كل يوم، وخصص وقتًا كافيًا للمراجعة.

ذاكر بفعالية


استخدم تقنيات المذاكرة الفعّالة مثل الفهم والتذكر والتكرار، بدلًا من الحفظ والتلقين.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

عدد أسئلة مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 

اهتم بصحتك

احرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بانتظام.


قلل من التوتر

خذ قسطًا من الراحة والاسترخاء لتهدئة أعصابك قبل الامتحان.


نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024 في الامتحانات

 استعد جيدا


جهز جميع الأدوات التي ستحتاجها مثل الأقلام والممحاة والآلة الحاسبة.

 كن هادئا

استمع عن كثب لتعليمات المُراقب، وخذ نفسًا عميقًا قبل البدء في الإجابة على الأسئلة.

اقرأ الامتحان بعناية

حدد وقتًا لكل قسم من أقسام الامتحان، وابدأ بالإجابة على الأسئلة السهلة أولًا.

أجب عن جميع الأسئلة

حتى لو لم تكن متأكدًا من الإجابة، حاول تخمين الإجابة الصحيحة.

 راجع إجاباتك

قبل تسليم ورقة الامتحان، راجع إجاباتك للتأكد من عدم وجود أي أخطاء.

 لا تستسلم أو تتوتر

إذا واجهت صعوبة في الإجابة على سؤال ما لاتتوتر، بل انتقل إلى السؤال التالي ولا تضيع وقتك

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وكيل "تعليم كفر الشيخ" يتفقد مركز توزيع صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة

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وصول أسئلة مادة اللغة العربية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

أدعية الامتحانات

اللهم يا جامع الناس إلى يوم لا ريب فيه، اجمع لي علمي وفهي وزدني توفيقًا، واجعل لي نورًا في قلبي ونورًا في سمعي ونورًا في بصري ونورًا من خلفي ونورًا ومن أمامي ونورًا عن يميني ونورًا عن شمالي ونورًا من تحتي ونورًا من فوقي، اللهم زدني نورًا، واجعل لي نورًا.


اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وتوكلت عليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك، اللهم افتح علي فتوح العارفين، وألهمني الصواب في الأقوال والأفعال، ويسّر لي ما أراه صعبًا، وكن عونًا لي عند كل سؤال، اللهم ردّ لي ما استودعتك إياه من حفظ وفهم، فأنا بحاجة إليه، اللهم إني أسألك صفاء الذهن وسرعة الفهم وقوة الحفظ والبركة في الوقت وسهولة في المادة.

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