كاميرا "إكسترا نيوز" ترصد توافد الأهالى مصطحبين أبناءهم للجان الثانوية العامة

رصدت كاميرا "إكسترا نيوز" أجواء امتحانات الثانوية العامة اليوم، من خلال تغطية حية للجان الامتحانات، ويؤدي 745 ألفًا و86 طالبًا وطالبة امتحان اللغة العربية.

ورصد مراسل الفضائية، زياد قاسم، من أمام لجان امتحانات الثانوية العامة توافد الأهالي مصطحبين الطلاب قبل دخولهم لجان الامتحانات وخوضهم هذه التجربة، مشيرًا إلى أن هذا التصرف موروث وعادة لدى الأسرة المصرية لإعطاء الطلاب الأمان، ما يتسبب في بعض الأحيان بازدحام الشوارع أمام اللجان ولكنه في نفس الوقت يدعم ويساند طلابنا نفسيًا ومعنويًا ليحد من حالات التوتر.

فتح اللجان أمام الطلاب منذ الثامنة والربع صباح اليوم

وأوضح أنه تم فتح اللجان أمام الطلاب منذ الثامنة والربع صباح اليوم، وذلك لضمان دخولهم اللجان مبكرًا وتوزيع الأوراق في تمام التاسعة صباحًا ومدة الامتحان 3 ساعات، فيما ستنتهي امتحانات الثانوية العامة هذا العام بامتحان الرياضيات التطبيقية والديناميكا في الـ20 من يوليو 2024 لشعبة العلمي، أما "الأدبي" فينتهي من أداء الامتحانات في الـ17 من يوليو بامتحان مادة الفلسفة.