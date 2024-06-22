الهدوء يسيطر على لجان امتحانات الثانوية العامة بحلوان

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بحلوان حالة من الاستقرار والهدوء خلال فترة امتحان اللغة العربية لشعبتي الأدبي والعلمي.

كما شهد نطاق اللجان تكثيفا أمنيا لتأمين الطلاب، عقب دخولهم وخروجهم من اللجان.

أولياء الأمور حرصوا على اصطحاب أبنائهم للجان

وحرص أولياء طلاب الثانوية العامة بمنطقة حلوان على اصطحاب أبنائهم أمام لجان الامتحان قبيل بدء امتحان اللغة العربية لشعبتي الأدبي والعلمي.

وينتظر أولياء الأمور أمام مدارس اللجان بمنطقة حلوان حتى ينتهي أبناؤهم من أداء امتحان اللغة العربية.

واصطحب الطلاب الملخصات النهائية لمادة اللغة العربية أمام اللجان لمراجعة المادة بشكل أخير قبل بدء الامتحان.

فتح أبواب اللجان الساعة الثامنة والربع صباحًا



وفتحت اللجان أبوابها لاستقبال الطلاب وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم بدءا من الساعة 8:15 دقيقة على أن يبدأ الطلاب تأدية امتحان اللغة العربية في التاسعة صباحا.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا.

وهم موزعون على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً