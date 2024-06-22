السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز في الدقهلية

حملات تموينية - أرشيفية
حملات تموينية - أرشيفية

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز للتأكد من الالتزام بالقرارات والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز

وصرح المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة، بأن الحملات أسفرت عن تحرير 87 محضرا تموينيا متنوعا في مركزي منية النصر وميت غمر منها 69 مخالفة في مجال المخابز و18 مخالفة في مجال الأسواق. 

وأضاف أن المحاضر تنوعت ما بين غلق بدون إذن وعدم وجود قائمة بيانات وعدم المطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ونقص وزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية وبيع بأزيد من السعر الرسمي وغش تجاري.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية الداخلية بالدقهلية مديرية التموين والمخابز الحملات منية النصر

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