كاميرا "إكسترا نيوز" ترصد أجواء امتحانات الثانوية العامة

رصدت كاميرا "إكسترا نيوز" أجواء امتحانات الثانوية العامة اليوم، من خلال تغطية حية للجان الامتحانات، ويؤدي 745 ألفًا و86 طالبًا وطالبة امتحان اللغة العربية.

وقال مراسل الفضائية زياد قاسم، من أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بحي الدقي: "تشهد المدارس الثانوية اليوم أداء امتحانات مادة اللغة العربية استكمالًا للاختبارات التي بدأت في الـ10 من يونيو الحالي، وسط ضوابط تم وضعها لدخول الطلاب للجان الخاصة بهم، أبرزها منعهم من اصطحاب أي أجهزة إلكترونية مثل التابلت والموبايل".

فتح اللجان أمام الطلاب منذ الثامنة والربع صباح اليوم

وأوضح أنه تم فتح اللجان أمام الطلاب منذ الثامنة والربع صباح اليوم، وذلك لضمان دخولهم اللجان مبكرًا وتوزيع الأوراق في تمام التاسعة صباحًا، ومدة الامتحان 3 ساعات، فيما ستنتهي امتحانات الثانوية العامة هذا العام بامتحان الرياضيات التطبيقية والديناميكا في الـ20 من يوليو 2024 للشعبة العلمي، أما "الأدبي" فينتهي من أداء الامتحانات في الـ17 من يوليو بامتحان مادة الفلسفة.