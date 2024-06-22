السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"هدوء وانضباط".. وكيل "تعليم المنوفية" يتابع سير امتحانات الثانوية من غرفة العمليات المركزية

غرفة عمليات امتحانات
غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة

 تابع محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، سير امتحانات الثانوية عقب  استئنافها، اليوم السبت، غرفة عمليات الثانوية العامة بديوان عام المديرية، بحضور جميع المعنيين وأعضاء الغرفة.

التأكيد على الملاحظين على توجيه الطلاب  بكتابة البيانات بدقة

ووجه " الفولي" بالتأكيد على الملاحظين على توجيه الطلاب  بكتابة البيانات بدقة، والحرص الشديد على تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.

‏وقد سارت الأجواء خلال اليوم الأول من الامتحانات بشكل جيد ومنضبط، دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، واطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحانات على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان بالمحافظة.

و أوصى "وكيل تعليم المنوفية" بإبلاغ غرفة العمليات المركزية عند  حدوث أي تجاوزات في المحيط الخارجي للجنة، للتعامل الفوري معها.، امتحانات الثانوية العامه 

 انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا.

وهم موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

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