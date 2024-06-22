حقيقة تسريب مادة اللغة العربية 2024 عبر التليجرام، سؤال تداول بكثرة عبر محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية من قبل أولياء الأمور.

وتداول بعض الطلاب مجموعة من الأسئلة عبر موقع "التليجرام"، لإثارة البلبة والضجة في أول أيام المواد المضافة للمجموع، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت الأمر من خلال مصادرها الرسمية، وحذرت الطلاب من عدم الانسياق وراء ما ينشر من صور مفبركة عبر الإنترنت.

حقيقة تسريب مادة اللغة العربية 2024 عبر التليجرام

أما عن حقيقة تسريب مادة اللغة العربية 2024 عبر التليجرام، فكان السبب تداول صفحات الغش الإلكتروني "شاومينج" صورًا لأسئلة امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، زاعمين أنها الأسئلة التي يؤديها الطلاب حاليًا داخل لجان الامتحانات، ويستكمل طلاب الثانوية العامة، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2023-2024 بعد نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث سيكون امتحان اللغة العربية اليوم هو الأول في المواد التي تضاف إلى المجموع الكلي.

وبدأ طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت 22 يونيو 2024، امتحانات المواد المضافة للمجموع، حيث يؤدون امتحان مادة اللغة العربية.

وتشهد امتحانات الثانوية العامة 2024 إجراءات أمنية مشددة لمنع ظاهرة الغش، تتضمن هذه الإجراءات استخدام أجهزة الكشف عن الإشارات الإلكترونية، والتشويش على إشارات الهواتف المحمولة، ووجود مراقبين في جميع لجان الامتحانات.

وحرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضمان سير امتحانات الثانوية العامة 2024 في جو من الشفافية والنزاهة، ومعاقبة أي طالب أو طالبة يثبت تورطه في الغش بكل حزم.

التعليم: لا صحة لتداول أوراق امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جروبات الغش على تطبيقات التواصل الاجتماعي فشلت في نشر أو تداول أي ورقة امتحانية من أسئلة امتحان اللغة العربية بامتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن كل ما نشر من صور متداولة ليس لها أي علاقة بامتحان اللغة العربية 2024.

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