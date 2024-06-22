السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعرف تنسيق التمريض 2024 في محافظة سوهاج

التمريض
التمريض

بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج بدأ أولياء الأمور يبحثون عن بدائل الثانوية العامة للبعد عن توتر الأعصاب والمصاريف الكبيرة في الدروس الخصوصية فبدأ الطلبه وأولياء الأمور الاتجاه إلي تخصص التمريض الذي يتم الالتحاق به بعد الإعدادية ويكون عليه الاقبال كثيف لأنه ملحق به أمر تكليف وظيفي ولديه العديد من فرص العمل داخل السوق الطبي 

 تنسيق التمريض 2024

ومن الجدير بالذكر أن يكون تنسيق التمريض العادي بمحافظة سوهاج بلغ حوالي 233 درجة، حيث تعتبر مدارس ومعاهد التمريض  هي الأكثر إقبالًا بهذه الأيام مقارنةً بالمدارس الفنية البديلة للثانوية العامة الأخرى، ولذلك يسعى العديد من الطلبة بالالتحاق بها والتعرف بالتنسيق الخاص بها.

شروط التقديم في تنسيق التمريض 2024

في إطار عرض تنسيق التمريض في محافظة سوهاج، فلا بد من الاطلاع على كافة شروط التقديم في تنسيق التمريض والتي تتمثل فيما يلي:

• يجب أن يحصل الطالب على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية في نفس العام الذي يأتي به تنسيق التمريض 2024.

• لا بد من اجتياز الطالب لكافة اختبارات الكشف الطبي والشخصي.

• يجب أن يتراوح عمر الطالب خلال فترة التقديم في تنسيق التمريض 2024، ما بين 15 إلى 18 سنة.

• يجب أن يكون الطالب ناجحًا في الاختبارات النفسية التي يتم عقدها في مدارس التمريض المختلفة.

• يشترط أن يكون الطالب من نفس المحافظة المقدم عليها في تنسيق التمريض لعام 2024.

• ينبغي أن يتعهد الطالب وولي أمره كذلك بالتفرغ التام خلال فترة الدراسة، وبالنسبة للطالبة فلا يجوز أن تكون متزوجة

وتبدأ مدارس التمريض في تلقي الطلبات لتقديم عليها بالتزامن مع إمتحانات الثانوية العامة التي استأنفت اليوم بمادة اللغه العربيه وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

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