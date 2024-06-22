السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تحمي شعرك من التلف في فصل الصيف؟.. خطوات أكيدة

شعر تالف - صورة ارشيفية
شعر تالف - صورة ارشيفية

تواجه السيدات أزمة كبيرة خلال فصل الصيف للحفاظ على الشعر من التلف، بسبب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة، وخاصة في الفترة الأخيرة التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، لتتخطى حاجز الـ40 درجة، وهو أمر غير معتاد خلال فصل الربيع وفي بدايات الصيف.

تقدم “الدستور” في السطور التالية نصائح لحماية الشعر من أشعة الشمس الضارة.

مع بدء فصل الصيف.. حالة الطقس غدا السبت 22 يونيو 2024

نصائح لحماية الشعر من التلف

من المعروف أن الأشعة فوق البنفسجية تؤثر على البشرة، لكن فروة رأسك هي المنطقة الأكثر تضررا بسبب التعرض المكثف من الأعلى. وهذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على شعرك.

ولحماية فروة رأسك، تأكدى من إضافة عامل حماية من الشمس (SPF) إلى مستحضرات العناية بشعرك وإبقائه مغطى قدر الإمكان عندما يكون في ضوء الشمس المباشر.

ويمكنك شراء الشامبو والبلسم مع عامل الحماية من الشمس، وكذلك بخاخات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

لحماية فروة رأسك، والشعر الملون، من أشعة الشمس يمكن ارتداء قبعة فضفاضة.

ويمكن أيضا اختيار قبعة شمس أكبر لتغطية أوسع، وهي بالتأكيد الخيار الأفضل للشعر الطويل.

يمكن لغسل شعرك كثيرا بشكل عام، أن يجرد شعرك من زيوته الطبيعية الواقية.فإن هذه الزيوت توفر حاجزا إضافيا بين شعرك وفروة رأسك والشمس.

في درجات الحرارة المرتفعة، يجب أن يكون شرب الكثير من الماء على رأس جدول الأعمال كونه أمرا بالغ الأهمية لصحة شعرك أيضا.وشرب الماء يحافظ على رطوبة شعرك. يحافظ على الجودة قوية ورطبة للتأثير بشكل إيجابي على النمو والإصلاح.

ومن الضروري أيضا استخدام البلسم التي تترك على الشعر بانتظام في الليل أثناء موجة الحر لمنح شعرك فرصة للتعافي أثناء تواجدك بعيدا عن الشمس.

لا بدّ من تطبيق كريم واقٍ للشمس والمخصص للشّعر قبل الخروج تحت أشعة الشمس.

احرصي على غسل شعرك بواسطة المياه العذبة بعد الخروج من حمامات السباحة وذلك لتجنب تعريض شعرك لأضرار المواد الكيماوية التي تستخدم في تعقيم حمامات السباحة.

فصل الصيف الشعر درجات الحرارة فصل الربيع آشعة الشمس الضارة الحماية من الشمس

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