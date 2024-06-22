نور النبوي يبدأ تصوير أولى مشاهد "6 شهور" مطلع يوليو

تواصل الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد “6 شهور” من بطولة نور النبوي ونور إيهاب التحضيرات الخاصة بالعمل استعداد لبدء التصوير مطلع شهر يوليو المقبل.

وعلمت الدستور من مصدر داخل العمل ان نور النبوي انتهى من تحضيرات الشخصية التي يلعبها بالمسلسل من حيث الشكل والملابس الخاصة بها ويجري حاليا اجتماعات مكثفة مع الشركة المنتجة للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل قبل انطلاق تصويره.

من جانبه أوشك المخرج مصطفي صولي على الانتهاء من تعاقدات الممثلين المشاركين في المسلسل الذى يعد احد الانتاجات الاصلية والحصرية لمنصة watch it والمقرر عرضه في نهاية العام الجاري.

فيما تعكف ورشة الكتابة المكونة من عمرو ابو زيد وأحمد هشام على الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل لتسليمها للشركة المنتجة في أقرب وقت.

مسلسل 6 شهور

مسلسل 6 شهور مكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسي لايت ومن بطولة نور النبوي ونور إيهاب في ثان تعاون لهما بعد فيلم الحريفة وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، على أن يبدأ تصويره قريبًا، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما، ومن المقرر عرضه على منصة WATCH IT.

مسلسل إمبراطورية ميم

وشارك نور النبوي في موسم رمضان الماضي 2024 في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي ضم 30 حلقة، وهو ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية التشويقية، والعمل مأخوذ عن القصة القصيرة التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها في عمل سينمائي في السبعينيات بطولة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وقام بالمعالجة الدرامية للمسلسل وكتابة السيناريو والحوار الكاتب والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك.

وشارك فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.