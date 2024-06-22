السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نور النبوي يبدأ تصوير أولى مشاهد "6 شهور" مطلع يوليو

نور النبوي
نور النبوي

تواصل الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد “6 شهور” من بطولة نور النبوي ونور إيهاب التحضيرات الخاصة بالعمل استعداد لبدء التصوير مطلع شهر يوليو المقبل. 

وعلمت الدستور من مصدر داخل العمل ان نور النبوي انتهى من تحضيرات الشخصية التي يلعبها بالمسلسل من حيث الشكل والملابس الخاصة بها ويجري حاليا اجتماعات مكثفة مع الشركة المنتجة للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل قبل انطلاق تصويره. 

من جانبه أوشك المخرج مصطفي صولي على الانتهاء من تعاقدات الممثلين المشاركين في المسلسل الذى يعد احد الانتاجات الاصلية والحصرية لمنصة watch it والمقرر عرضه في نهاية العام الجاري. 

فيما تعكف ورشة الكتابة المكونة من عمرو ابو زيد وأحمد هشام على الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل لتسليمها للشركة المنتجة في أقرب وقت. 

مسلسل 6 شهور 

مسلسل 6 شهور مكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسي لايت ومن بطولة نور النبوي ونور إيهاب في ثان تعاون لهما بعد فيلم الحريفة  وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، على أن يبدأ تصويره قريبًا، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما، ومن المقرر عرضه على منصة WATCH IT.

مسلسل إمبراطورية ميم 

وشارك نور النبوي في موسم رمضان الماضي 2024 في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي ضم 30 حلقة، وهو ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية التشويقية، والعمل مأخوذ عن القصة القصيرة التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها في عمل سينمائي في السبعينيات بطولة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وقام بالمعالجة الدرامية للمسلسل وكتابة السيناريو والحوار الكاتب والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك.

وشارك فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

الفنان نور النبوي نور النبوي نور النبوي 6 شهور مسلسل 6 شهور مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

هل تم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024؟.. التعليم تُحقق وتتوعد المتورطين

ضبط طالبة تغش إلكترونيًا فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

"الضبع" يساند ابنته قبل امتحان الثانوية العامة: دائما معها في مرحلتها المصيرية

الكنيسة تقرر إيقاف القس دوماديوس حبيب.. وأقباط: منحته فرصة أخيرة لمراجعة نفسة

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 22-6-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس