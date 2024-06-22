مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات القارية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد انتهاء موسم 2023-2024.

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة تركيا ضد البرتغال، بجانب مباراة بلجيكا ضد رومانيا في بطولة يورو 2024، بالإضافة إلى مباراة الإكوادور ضد فنزويلا في بطولة كوبا أمريكا 2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة:-

- مباراة جورجيا ضد التشيك: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

- مباراة تركيا ضد البرتغال: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 Max

- مباراة بلجيكا ضد رومانيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات اليوم في كوبا أمريكا 2024

- مباراة الإكوادور ضد فنزويلا: في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة إنبي ضد الجونة: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports

- مباراة طلائع الجيش ضد سموحة: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك القادمة في دوري نايل

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة نارية ضد منافسه وغريمه الأزلي الزمالك، على إستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في دوري نايل، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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