مع بدء الامتحانات.. أستاذ علم نفس يكشف أبرز النصائح للآباء والامهات ولطلاب الثانوية

بالتزامن مع أداء طلاب الثانوية العامة لامتحان اللغة العربية حاليا داخل اللجان الامتحانية، وجه الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، عددا من النصائح للآباء والامهات ولطلاب الثانوية العامة 2024، للتعامل مع الطلاب عقب أدائهم امتحان اللغة العربية وخروجهم من اللجان.

أبرز النصائح لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور

- بالنسبة للطالب

- لا تراجع الإجابات مطلقا مع نفسك أو مع زملائك.

- ابدأ في تهيئة ذهنك للمادة الجديدة وتجهيز ما يلزم لمذاكرتها وقم بجمع كل ما يتعلق بالمادة السابقة وحفظه بعيدا عن مكان المذاكرة.

- لا تفكر كثيرا فيما حدث في المادة السابقة.

- إذا شعرت بأنك أخطأت في بعض النقاط فتذكر أن الحصول على الدرجة النهائية لم يعد شائعا كما كان في السابق واجتهد فيما تبقى من مواد حتى تحافظ على أكبر عدد ممكن من الفرص والخيارات أثناء الالتحاق بالجامعة

- حاول اكتشاف الخطأ الذي جعلك تخطئ في الحل حتى لا تكرره في المواد القادمة.

- تذكر أن المحافظة على قدر كبير من الدافعية والنشاط مطلوب حتى الانتهاء من آخر مادة وكلما قل النشاط قلت الفرص المتاحة أمامك بعد ذلك.

- تذكر أن خيارات النجاح والعمل أصبحت أكثر من ذي قبل وفقا لطبيعة العصر ولم تعد منحصرة في تخصصات معينة، لذا لا تقلق وواصل بذل الجهد للوصول لأعلى نقطة ممكنة وفقا لقدراته.

- يجب أخذ قسط من الراحة بعد العودة من الامتحان قبل البدء في المادة التالية.

أبرز النصائح لأولياء الأمور

- تجنب الإلحاح في سؤال الطالب عن أدائه في الامتحان.

- مقابلة الطالب بابتسامة واحتضانه فور وصوله إلى المنزل.

- عدم سؤال الطالب مطلقا عن أداء أقرانه في الامتحان.

- تهيئة الأجواء للطالب لأخذ قسط من الراحة وتشجيعه على البدء بنشاط في مذاكرة المادة التالية.

- تجنب فرض التوقعات واستباق النتائج كأن يقول أحد الوالدين للطالب بعد سؤاله عن أدائه في الامتحان، أنت سوف تحقق أمنيتي وتلتحق بكلية كذا.

- تهدئة الطالب وطمأنته والتأكيد على أنه يحظى بحب واهتمام الوالدين أيا كانت النتيجة.

- في حالة ما إذا كان الطالب غير راض عن أدائه يجب إقناعه بأن النجاح لا يقتصر على مجالات بعينها وأن الامتحانات هي مجرد وسيلة لاكتشاف الذات والتعرف على قدرات الطالب وأن النجاح الحقيقي هو في استثمار هذه القدرات بعد اكتشافها بشكل جيد.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا.

وهم موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.