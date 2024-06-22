كيف تزرع البرتقال والفراولة والليمون في منزلك؟

تعتبر الفواكه هي علاجات الطبيعة ويعتبر فصل الصيف توقيت مثالي لزراعتها في المنزل، وهو ما يقدمه “الدستور” في السطور التالية، وتتضمن معلومات حول زراعة البرتقال والفراولة والليمون في المنزل.

البرتقال

البرتقال فاكهة مليئة بفيتامين C.

قم بإزالة بذور البرتقال، وتأكد من أنها في حالة جيدة دون أي خدوش أو تغير في اللون، يجب أن تكون طازجة حتى تنبت، لذا تجنب البذور المجففة، ننقعها في الماء لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك، أحضري قطعتين من القطن المبللتين قليلًا، ورشي القليل من القرفة على إحداهما، وضعي البذرة فوقها، قم بتغطية البذرة بقطعة القطن الأخرى، قم بتخزين هذا في حاوية محكمة الإغلاق ووضعه في مكان مظلم ودافئ، بعد حوالي أسبوع، عندما تنبت البذرة، ازرعها في التربة وقم بتغطيتها بكوب صغير للحفاظ على الرطوبة، سقيها من حين لآخر، وسوف تنمو في أي وقت من الأوقات.

الفراولة

الفراولة عبارة عن توت عطري ذو نكهة منعشة ونكهة أحلى، المذاق اللطيف هو عصير ولذيذ مع طعم الأزهار الريفية، هذا التوت الشتوي مليء بمضادات الأكسدة، ما يعزز المناعة، توجد بذور الفراولة على قشر التوت، لذا قم بتقطيع القشرة بعناية واتركها حتى تجف. بعد أن تجف الشرائح، يتم إزالة البذور بسهولة، الآن رش البذور على التربة واتركها تنمو، يوصى باستخدام السلال المنسوجة المعلقة لنباتات الفراولة.

الليمون

كثيرا ما يستخدم الليمون في المطبخ لإضافة المزيد من العمق إلى النكهات، وهو عنصر أساسي للتزيين في العديد من المأكولات العالمية أيضًا.

نقع بذور الليمون في الماء لمدة ست ساعات، وقم بقص طرف البذرة بعناية وقشر الطبقة الخارجية، زرع البذرة على عمق حوالي 1.2 بوصة في التربة، ثم سقيها وتغطيتها بكوب للحفاظ على الرطوبة، سوف تنبت البذرة وتنمو لتصبح شجرة ليمون جميلة.