السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا، بداية تعاملات اليوم السبت 22 يونيو 2024 بالتزامن مع إجازتي القطاع المصرفي خلال عيد الأضحى المبارك ويومي الجمعة والسبت من كل اأسبوع، ليسجل متوسط 12.70 جنيها، في مصر مع حلول أداء مناسك الحج.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 22 يونيو 2024 بكافة البنوك

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 22 يونيو نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي المصري نحو 12.70 للشراء ونحو 12.74 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم نحو 12.71 للشراء ونحو 12.73 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم نحو 12.71 للشراء ونحو 12.73 للبيع.

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سعر الريال السعودى في بنك القاهرة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم نحو 12.70 للشراء 12.73 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية، اليوم نحو 12.70 للشراء ونحو 12.74 للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم السبت 22-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم نحو 12.65 للشراء ونحو 12.73 للبيع.

سجل سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم نحو 12.64 للشراء ونحو 12.73 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 12.73 للشراء ونحو 12.76 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك كريدي اجريكول، اليوم نحو 12.57 للشراء ونحو 12.61 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك المصري الخليجي، اليوم نحو 12.69 للشراء ونحو 12.74 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الكويت الوطني، اليوم نحو 12.60 للشراء ونحو 12.73 للبيع

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم السبت 22 يونيو 2024.

تثبيت سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير الخميس 23 مايو الماضي، تثبيت سعر الفائدة على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

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