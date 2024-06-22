"الجد بدأ".. قلق أولياء الأمور مع امتحان العربى أمام مدارس الجيزة (بث مباشر)

سيطرت حالة من القلق والخوف على العديد من أولياء الأمور لطلبة الثانوية العامة أثناء ساعات انتظارهم بمحيط لجان الثانوية العامة بمنطقة الجيزة، في انتظار خروج ذويهم والاطمئنان عليهم.

ويرصد "الدستور"، في بث مباشر، قلق وتوتر أولياء الأمور تزامنًا مع امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا.

وهم موزعون على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.