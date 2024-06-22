السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن المؤبد لعاطل بتهمة قتل شاب في مشاجرة بالمرج

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة،عاطلا بالسجن المؤبد في قتل شاب في مشاجرة مستخدما الأسلحة النارية في المرج.

استندت المحكمة في حكمها إلي تقرير الطب الشرعي أن الوفاة بسبب طلقة في مقدمة الرأس تسببت في نزيف بأنحاء الجسم وكسور بعظام الجمجمة وتهتك بأنسجة وعضلات الرأس، ما أدى لهبوط حاد في الدورة توقف عضلة القلب والوفاة في الحال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "س ع.ج" عاطل، قتل شابا يدعى “ج.م.م” أثناء نشوب مشاجرة مع أسرته حيث أطلق أعيرة نارية تجاه المجني عليه أحدث إصابته التي أدت إلى وفاته.

ووجهت النيابة للمتهم قتل المجني عليه بغير سبق إصرار أو ترصد وحيازة سلاح ناري بغير تراخيص.

كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا يفيد بوجود جثة شاب بدائرة القسم وبالانتقال لمحل البلاغ تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره وبه إصابة بالرأس تسببت في وفاته، وبسؤال الشهود وعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم مرتكب الواقعة حيث هرب فور إطلاق الرصاص.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم مختبئ لدي صديق له بالسيدة زينب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في جريمته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبسه حتى إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات القاهرة السجن المؤبد مشاجرة قتل شاب في مشاجرة الأسلحة النارية المرج

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