يتسال عدد كبير من أولياء الأمور عن عدد أسئلة مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء انتظار أبنائهم خارج اللجان الامتحانية حيث بدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في كافة محافظات الجمهورية.

عدد أسئلة مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد أسئلة مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 الذي يعقد اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 بالنظام الورقي وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية التي تم الإعلان عنها حيث تجمع بين الأسئلة المقالية والموضوعية بعدد 4 أسئلة مقالية و51 سؤال موضوعي (اختيار من متعدد) بإجمالي 55 سؤال.

وأشار المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أن كافة أسئلة الثانوية العامة ستقيس مدى فهم الطالب للمعلومات الواردة في المنهج وليس الحفظ والتلقين حيث ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة وتقيس نواتج التعلم كما أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطالب.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المتبقية

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء ومادة التاريخ.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء ومادة الجغرافيا.

يوم الاربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا ومادة الجبر والهندسة الفراغية ومادة علم النفس والاجتماع.

يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل.

يوم الأربعاء الموافق 17 يواييو 2024 امتحان مادة الأحياء ومادة الاستاتيكا ومادة الفلسفة والمنطق.

يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 امتحان مادة الديناميكا.

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