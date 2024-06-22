مشاعر الأمل والتوتر تخيم على لجان الثانوية العامة بالغربية

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الغربية، صباح اليوم السبت، مشهدًا ممزوجًا بمشاعر الأمل والتوتر، مع بدء امتحانات المواد الأساسية، حيث توافد آلاف الطلاب، 40 ألفًا و661 طالبًا وطالبة، لأداء امتحان اللغة العربية، وسط حضور مكثف من أولياء الأمور، خاصة الفتيات، الذين حرصوا على الانتظار أمام اللجان لدعم أبنائهم في هذه اللحظات الحاسمة.

وعلى الرغم من حالة الترقب التي سادت المشهد، إلا أن مشاعر الأمل والتفاؤل كانت واضحة على وجوه الطلاب، الذين عبّروا عن استعدادهم الجيد للامتحانات، مؤكدين ثقتهم في قدرتهم على تحقيق النجاح.

وحرصت قوات الأمن المتواجدة على تأمين اللجان على تنظيم عملية الدخول والخروج، ومنع أي مظاهر من شأنها الإخلال بنظام سير الامتحانات، بينما تواجدت سيارات الإسعاف استعدادًا لأي حالات طارئة.

كافة الإجراءات اللازمة

وفي تصريح له، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير أجواء ملائمة للطلاب لأداء الامتحانات، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز 113 لجنة موزعة على 8 مدن و4 أحياء، مع توفير كافة التجهيزات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل سلس.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة التأمين الصحي لتقديم الدعم اللازم للطلاب، مؤكدًا على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجههم خلال فترة الامتحانات.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2024 قد بدأت في 10 يونيو، وستستمر حتى 2 يوليو، وتشمل المواد الأساسية والغير أساسية.