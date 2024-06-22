"تعليم أسيوط": امتحانات الثانوية العامة منتظمة.. ولم نرصد شكاوى

أكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، انتظام أعمال الامتحانات داخل لجان الثانوية العامة بالمحافظة، مع توزيع صناديق الأسئلة على الإدارات التعليمية ووصولها إلى لجان الامتحانات في الموعد المحدد لها، والتي فتحت في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا لاستقبال الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم لم ترصد أي خروقات أو شكاوى منذ فتح باب اللجان وحتى الآن، مؤكدا استقرار العمل داخل اللجان.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بأداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.