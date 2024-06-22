السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشيلى وبيرو يتعادلان ويمنحان الأرجنتين هدية ثمينة فى كوبا أمريكا 2024

بيرو وتشيلي
بيرو وتشيلي

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة تشيلي وبيرو فجر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة.

واكتفى كل فريق بنقطة بعد مباراة تبادلا خلالها التفوق الفني على مستوى الاستحواذ والفرص، حيث تفوق منتخب تشيلي بطل القارة مرتين في عامي 2015، و2016 بالشوط الأول، بينما مالت كفة بيرو في الشوط الثاني.

وسيكون منتخب تشيلي على موعد مع اختبار ثقيل بالجولة الثانية أمام الأرجنتين حامل اللقب، بينما تلعب بيرو ضد كندا فجر الأربعاء المقبل.

ويعتلي منتخب الأرجنتين، صدارة المجموعة الأولى بفضل فوزه في مباراة الافتتاح على كندا بهدفين للثنائي الهجومي جوليان ألفاريز، ولاوتارو مارتينيز.

كان منتخب تشيلي الأكثر سيطرة وخطورة طوال الشوط الأول، لكنه لم يستغل 3 محاولات خطيرة على مرمى منافسه.

وأضاع المهاجم المخضرم أليكسيس سانشيز فرصة مؤكدة على بعد مسافة قليلة بتسديدة فوق العارضة في الدقيقة 16 بعد تمريرة من زميله فيكتور دافيلا.

وبعدها بدقائق قليلة ارتقى دافيلا لكرة عرضية بضربة رأس فوق العارضة، وعاد سانشيز ليهدر فرصة جديدة بتسديدة بجوار المقص الأيسر (ق 29).

أما منتخب بيرو فقد اكتفى بمحاولة واحدة بضربة رأس ضعيفة للاعب الوسط سيرجيو بينيا ليمسكها المخضرم كلاوديو برافو بسهولة (ق 43).

وتغير السيناريو تماما في الشوط الثاني، ومالت الكفة كثيرا لصالح منتخب بيرو الذي أضاع مهاجمه جيانلوكا لابادولا فرصة مؤكدة في الدقيقة (57)، وبعدها بدقائق أطاح لابادولا بكرة أخرى فوق العارضة.

في المقابل أمسك بيدرو جاليس حارس بيرو بتسديدة ضعيفة من لاعب الوسط مارسيلينو نونيز في الدقيقة (62).

وكاد منتخب بيرو أن يهز الشباك في الدقيقة (79) عندما نفذ سيرجيو بينيا÷ ركلة ركنية قابلها لابادولا بتسديدة بيسراه، أمسكها الحارس برافو على مرتين.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة هدد منتخب تشيلي مرمى منافسه بمحاولتين غير مؤثرتين للثنائي بين بيريتون دياز، وإيجور ليشنوفسكي.

تشيلي بيرو كوبا أمريكا 2024 الارجنتين كندا

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