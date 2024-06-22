"تعليم الوادي الجديد": فتح جميع اللجان فى موعدها دون أي تأخير او مشكلات

قال المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم فتح جميع لجان الامتحانات بالمحافظة فى موعدها دون تأخير، والبالغ عددها 11 لجنة امتحانية موزعة على 5 إدارات تعليمية.

التزام من قبل المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان بالوصول للجان الامتحانات قبل بدء اللجنة

و أضاف عبد العزيز ان هناك التزام من قبل المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان بالوصول للجان الامتحانات قبل بدء اللجنة منذ الصباح الباكر، مشددا على ضرورة منع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول او مذكرات داخل اللجان وذلك لمنع ظاهرة الغش الإلكتروني

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، ضرورة الالتزام من الجميع بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، والتأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته بصورة صحيحة، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

حرص الدائم على توفير كافة الأجواء المناسبة داخل اللجان لتحقيق أعلى مستوى من الهدوء

مؤكدا على الحرص الدائم على توفير كافة الأجواء المناسبة داخل اللجان لتحقيق أعلى مستوى من الهدوء، مع التصدي لأي محاولات للغش وتنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، مع التواصل اللحظي مع غرفة عمليات المديرية حال أي قلق أو مشكلات لوضع الحلول المناسبة لها.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا.

وهم موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.