"تعليم الأقصر" انتظام أكثر من 745 ألف طالب بالثانوية العامة في الامتحانات

قال الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إن امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية انتظمت في 22 لجنة أساسية وفرعية جرى تجهيزها لخدمة 6912 طالبا وطالبة، حيث تضم المحافظة (5154 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم – 389 طالبا وطالبة في شعبة علمي رياضة – و1369 طالبا وطالبة في شعبة الأدبي)، كما تم تجهيز استراحات المراقبين بجميع الاحتياجات خلال امتحانات الثانوية العامة لخدمتهم طوال فترة الامتحانات.

أكثر من 745 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة

أضاف عثمان أن جميع اللجان الموجودة في المدارس في كامل استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة اعتبارا من اليوم، وتم إقامة غرفة طوارئ داخل المديرية لمتابعة العملية الامتحانية في جميع اللجان وتلقي أي شكاوى من شأنها تعطيل سير الامتحانات أو التأثير عليها.

وكان محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم، قاما بجولة تفقدية لعدد من لجان الامتحانات بالمدن والمراكز للاطمئنان على جاهزية لجان الامتحانات بالمحافظة، كما كلف مسئولي مديرية التربية والتعليم، ومديرية الأمن بتوفير كافة الاستعدادات ووسائل الراحة لخدمة الطلاب طوال فترة أداء الامتحانات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بآداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.