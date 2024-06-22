كاتب صحفى: كل اعتراف دولى بفلسطين بمثابة هزيمة للسياسة الإسرائيلية

قال الدكتور أسامة السعيد، كاتب صحفي، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل بعض الدول مكسب دبلوماسي وسياسي كبير، ويؤكد أنه رغم حجم الظلم في النظام الدولي نتيجة السياسات الأمريكية والانحياز للممارسات الإسرائيلية إلا أن ذلك لا يمنع دول العالم من الاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني والتجاوب مع المطالب الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل اعتراف دولي بدولة فلسطين بمثابة هزيمة للسياسة الأمريكية والإسرائيلية، والتي كانت دائمًا تمنع الاعتراف بدولة فلسطين، وهي إشارة يجب أن تلتقطها واشنطن وتل أبيب.

دلالات اعترافات معظم دول أعضاء الجمعية العامة بالأمم المتحدة بدولة فلسطين

وأوضح الكاتب الصحفي أن السياسة الأمريكية يجب أن تعلم أن هناك متغيرات وتحولات في المواقف الدولية ويجب أن تمارس ضغطًا على إسرائيل لكي تتخلى عن سياسة القوة وفرض الأمر الواقع والغطرسة.