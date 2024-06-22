السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كوبا تعلن الانضمام إلى جنوب إفريقيا فى دعواها ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

العدل الدولية
العدل الدولية

أعلنت كوبا عن الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

أعمال إبادة جماعية ضد المواطنين الفلسطينيين

وفي 29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية التورط في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، دعمًا وتأييدًا عربيًا ودوليًا.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.

كوبا جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية إسرائيل كوبا تعلن الانضمام إلى جنوب أفريقيا

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