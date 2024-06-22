السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. الحكم على إنجي حمادة وكروان مشاكل بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

إنجي حمادة وكروان
إنجي حمادة وكروان

تصدر محكمة جنح الاقتصادية، بعد قليل، حكمها فى محاكمة سماح مصطفي والمعروفة بـ "إنجي حمادة"، وكروان مشاكل، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور، وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب  بالاشتراك مع "إنجي حمادة".

محكمة جنح الاقتصادية سماح مصطفى انجي حمادة كروان مشاكل فيديوهات خادشة للحياء

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