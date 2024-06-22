السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ دمياط: فتح 41 لجنة ثانوية عامة في موعدها.. ولا شكاوى

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، انتظام سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتى تم استئنافها اليوم السبت لتبدأ  امتحانات المواد المضافة للمجموع، حيث يؤدى ١٣٦٠١ طالب وطالبة، امتحان اللغة العربيه بعدد ٤١ لجنة موزعة على عدد ١٠ إدارات تعليمية.

وحرصت المحافظ  على متابعة الموقف أولا بأول مع مديرية التربية والتعليم للاطمئنان على سير الامتحانات، واطمأنت على توافر المناخ الملائم للطلاب وبدء الامتحانات فى موعدها وعدم رصد أي شكاوى وانضباط العملية الامتحانية وتأمين اللجان.

وأكدت  الدكتورة منال عوض  استمرار متابعة الموقف من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ووالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية والتعامل الفورى مع أى شكاوى يتم رصدها.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بآداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

txt

"يارب عديها علي خير".. دعاء أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة بسوهاج

 

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة اللغة العربية وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة 2024

مواد متعلقة

مراجعة سريعة لطالبات الثانوية العامة بالإسكندرية قبل دخول امتحان الاقتصاد

فرحة بين طالبات الإسكندرية بعد أول أيام امتحانات الثانوية العامة

"شباب المصريين الأحرار" بأسيوط يستقبل طلاب الثانوية العامة بتوزيع المياه والعصائر

انطلاق ماراثون الثانوية بالإسكندرية: 54 ألف طالب ينتظرون النجاح

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87%

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالشرقية ويحث الطلاب على التركيز

قنا: 99 لجنة لاستقبال 31 ألف طالب بامتحانات الدبلومات الفنية غدًا

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

هل تم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024؟.. التعليم تُحقق وتتوعد المتورطين

ضبط طالبة تغش إلكترونيًا فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

"الضبع" يساند ابنته قبل امتحان الثانوية العامة: دائما معها في مرحلتها المصيرية

الكنيسة تقرر إيقاف القس دوماديوس حبيب.. وأقباط: منحته فرصة أخيرة لمراجعة نفسة

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 22-6-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس