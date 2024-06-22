محافظ دمياط: فتح 41 لجنة ثانوية عامة في موعدها.. ولا شكاوى

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، انتظام سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتى تم استئنافها اليوم السبت لتبدأ امتحانات المواد المضافة للمجموع، حيث يؤدى ١٣٦٠١ طالب وطالبة، امتحان اللغة العربيه بعدد ٤١ لجنة موزعة على عدد ١٠ إدارات تعليمية.

وحرصت المحافظ على متابعة الموقف أولا بأول مع مديرية التربية والتعليم للاطمئنان على سير الامتحانات، واطمأنت على توافر المناخ الملائم للطلاب وبدء الامتحانات فى موعدها وعدم رصد أي شكاوى وانضباط العملية الامتحانية وتأمين اللجان.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار متابعة الموقف من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ووالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية والتعامل الفورى مع أى شكاوى يتم رصدها.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بآداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.