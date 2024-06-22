"ولاد رزق 3" يتصدر المشهد السينمائي في مصر

جمع فيلم ولاد رزق 3 القاضية من بطولة النجم أحمد عز أمس الجمعة، إيرادات قدرت ب14 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري.

واستطاع فيلم ولاد رزق 3 تصدر قائمة إيرادات البوكس اوفيس المصري منذ انطلاق عرضه ضمن عدد من الأفلام الجديدة التي تتنافس على حصد إيرادات شباك التذاكر المصري بموسم عيد الأضحى السينمائي.

واحتل فيلم ولاد رزق 3 المركز الأول عن جدارة بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3- القاضية من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان.

قصة فيلم “ولاد رزق 3”

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليونًا، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه

جدير بالذكر، أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2024، تنافست خلاله 4 أفلام، هى: فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"، وفيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، وفيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد.