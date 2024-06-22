انطلاق فعاليات الدورة التدريبية حول أدب البحث والمناظرة بـ"أصول الدين جامعة الأزهر"

تنطلق اليوم السبت، بجامعة الأزهر، فعاليات الدورة التدريبية تحت عنوان “أدب البحث والمناظرة”، ومدارسة كتاب "الرسالة الوَلدية في أدب البحث والمناظرة" لأبي بكر المرعشي الشهير بساجقلي زاده، وذلك بمقر قاعة المؤتمرات والندوات العلمية بكلية أصول الدين بالقاهرة.

ويأتي ذلك في إطار رؤية جامعة الأزهر بقيادة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، للنهوض والارتقاء بالبحث العلمي وأدواته المختلفة.

وأوضح الدكتور محمود حسين، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، أن الدورة التدريبية حول أدب البحث والمناظرة تقام على مدار ثلاثة أيام بالكلية، وذلك بداية من السبت 22 إلى 24 من يونيو الجاري 2024م.

أبرز محاور الدورة التدريبية

وأشار عميد كلية أصول الدين بالقاهرة إلى أن الدورة التدريبية تتضمن ثلاثة محاور، ر الأول منها يتضمن مقدمة لعلم أدب البحث والمناظرة ويتضمن المفهوم والنشأة والفائدة وأهم المصطلحات، أما المحور الثاني فيتناول مباحث العلم الأساسية وتشمل المنع النقض المعارضة، أما المحور الثالث والأخير فيدور حول الجانب التطبيقي لعلم أدب البحث والمناظرة في التراث الكلامي.

ورشة عمل حوارية

بجانب ذلك تقام ورشة عمل حوارية حول عنوان الدورة التدريبية ومحاورها الثلاثة، وأضاف عميد كلية أصول الدين بالقاهرة أن الدورة التدريبية يحاضر فيها ثلاثة أساتذة من كلية أصول الدين بالقاهرة، وهم: الدكتور محمود حسين، عميد الكلية، والدكتور جميل تعيلب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عواد محمود عواد، أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة، لافتًا إلى أن هذه الدورات متاحة للباحثين في الدراسات العليا، ويتم منحهم شهادات معتمدة في نهاية الدورة التدريبية بالتنسيق مع الدكتور عماد شندي، منسق الدورة التدريبية.