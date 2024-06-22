السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة العناية بشؤون الحرمين: جهود مكثفة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج

حجاج
حجاج

أكد مدير عام الخدمات في هيئة العناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحمد الجهني، أن الهيئة كثفت جهودها لاستقبال ضيوف الرحمن عقب أدائهم فريضة الحج، وتمت تهيئة جميع الخدمات لهم من خلال منظومة خدمات متكاملة بأعلى معايير الجودة.

جهود مكثفة لاستقبال ضيوف الرحمن

وقال الجهني - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم السبت - "إن الهيئة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الخدمية، وكافة الإدارات التابعة لها، قامت بتهيئة جميع الخدمات لضيوف الرحمن من خلال منظومة خدمات متكاملة بأعلى معايير الجودة، تشمل أنظمة التبريد والتكييف لتلطيف الأجواء في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والأنظمة الصوتية والمرئية، بالإضافة لأنظمة أبواب المسجد الحرام والمسجد النبوي، أيضا الخدمات التي تناسب كافة الفئات العمرية وذوي الإعاقة بشأن تفعيل العربات الكهربائية للطواف والسعي بسطح المسجد الحرام وتهيئة دورات المياه".

وأكد نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام، لافتا إلى أنه نظرا لارتفاع درجات الحرارة تم وضع خطة لتكثيف توزيع مياه زمزم على كافة الزوار بالمسجد النبوي.

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