السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم الدقهلية": فتح جميع اللجان فى موعدها دون تأخير

غرفة عمليات متابعة
غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة

قال ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إنه تم فتح جميع لجان المحافظة فى موعدها دون تأخير والبالغ عددها 154 لجنة امتحانية للثانوية العامة.

 هناك التزاما من قبل المراقبين والملاحظين بالوصول للجان الامتحانات قبل بدء اللجنة بوقت كاف

و أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، هناك التزاما من قبل المراقبين والملاحظين بالوصول للجان الامتحانات قبل بدء اللجنة بوقت كاف، مشددا على ضرورة منع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان وذلك لمنع ظاهرة الغش الإلكتروني.

متابعة خروج صناديق أوراق امتحانات الثانوية للعامة من مقر توزيع الأسئلة بمدينة المنصورة

وتابع شعبان خروج صناديق أوراق امتحانات الثانوية للعامة من مدرسة الناصرية الشهيد محمد امين الباز الابتدائية، مقر توزيع الأسئلة بمدينة المنصورة وسط تشديدات امنيه لتوزيعها على لجان الامتحانات بنطاق محافظة الدقهلية

ووانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا.

وهم موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً

 

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154 لجنة وغرفة عمليات في الدقهلية لامتحانات الثانوية العامة

 

 

 

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة اللغة العربية وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة 2024

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