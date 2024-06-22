سموحة يواجه طلائع الجيش ويسعى لاقتحام المربع الذهبى فى دورى نايل

يحل سموحة ضيفا على فريق طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم بملعب جهاز الرياضة العسكري في الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويحتل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الثالث عشر والسادس عشر وحقق طلائع الجيش 8 انتصارات وتعادل تسع مرات وخسر سبع مباريات وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا أيضا.

طلائع الجيش والعودة للانتصارات

وجمع طلائع الجيش خمس نقاط فقط من آخر خمس مباريات بالفوز على بلدية المحلة والتعادل مع الإسماعيلي والجونة والهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا والمقاولون ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 36.

في المقابل يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز الخامس برصيد 38 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الرابع والعشرين وحقق سموحة عشرة انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر سبع مباريات وسجل 27 هدفا ودخل مرماه 25 هدفا.

وجمع سموحة سبع نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على الاتحاد السكندري والداخلية والتعادل مع قاركو والهزيمة أمام زد إف سي وبيراميدز ويسعى للفوز والوصول للنقطة 41 ودخول المربع الذهبي.

قائمة سموحة لمباراة طلائع الجيش

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : الهانى سليمان ومحمد أشرف وحسين تيمور وبركات حجاج وجاستين آرثر وطارق علاء وأحمد عبد الحكم وعبدالرحمن عامر وحمدي علاء ومحمد متولي كناريا ومحمد سعيد مكرونة وأحمد خالد ومحمد عصام والحبيب أحمدحسن وحسام جريشة وعبداللطيف بن قسو وجونيور أجايي ودوكو دودو وأبو بكر ليادي وعمرو قلاوة وفادى فريدومصطفى البدري.

وشهدت القائمة غياب الثنائي حسام حسن ومحمد مصطفى ميدو وذلك بسبب الإيقاف لحصول كل منهما على ثلاثة إنذارات.

يدير المباراة نادر قمر الدولة ويساعده محمد مجدي سليمان وإسلام أبوالعطا ومعهم وليد عبد الرازق حكما رابعا وخالد جمال الغندور حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.