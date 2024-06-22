وكيل "صحة الوادى الجديد": فرق طبية مدربة للتعامل مع الإجهاد الحرارى والطوارئ أثناء الامتحانات

قال الدكتور هشام هارون، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، إنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظ لتواجد فرق طبية مدربة على التعامل مع الإجهاد الحراري والحالات الطارئة داخل اللجان الامتحانية طوال فترة الامتحان.

الدفع بـ20 سيارة إسعاف لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة فى مراكز الوادى الجديد

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة في مراكز الوادي الجديد، حيث تم تخصيص سيارة إسعاف في محيط كل لجنة وبها منقذ، لتأمين الطلاب طوال فترة امتحانات الثانوية العامة والتدخل السريع ونقل أي حالة طارئة إلى أقرب مستشفى عام إذا لزم الأمر.

ويؤدي طلاب الوادي الجديد الامتحانات أمام 11 لجنة موزعة على مستوى 5 إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإدارة الخارجة التعليمية، تضم 905 طلاب وطالبات، منهم 287 أدبي و572 علمي علوم، و64 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، بإدارة الداخلة التعليمية، تضم 584 طالبا وطالبة، منهم 112 أدبي و443 علمي علوم، و29 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا.

وهم موزعون على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

فرق طبية مدربة للتعامل مع الاجهاد الحراري