البرتغال يصطدم بتركيا فى يورو 2024.. وبلجيكا يسعى لإنقاذ سمعته أمام رومانيا

يصطدم منتخب البرتغال بنظيره تركيا على استاد سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند الألماني، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وذلك في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب البرتغال يتحدى تركيا في يورو 2024

يلتقي الفائزان من الجولة الأولى، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة، حيث يحاول منتخب تركيا الاستمرار في الأداء الجيد بعد الانتصار على جورجيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، والهدف واحد، وهو التأهل للأدوار الإقصائية لبطولة كأس أمم أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2008.

مهمة الأتراك لن تكون سهلة، فهم يواجهون منتخبًا خسروا أمامه في المباريات التي جمعت الطرفين بواقع 3 مباريات دون تسجيل أي هدف، علاوة على القائمة المدججة بالنجوم للمنتخب البرتغالي بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو مهاجم النصر.

لم يكن أداء البرتغال مقنعًا في مباراته الافتتاحية أمام التشيك، حيث احتاج إلى هدف في الوقت بدل الضائع للفوز بصعوبة على التشيك بهدفين لهدف، لكنه يدرك أيضًا أهمية المباراة أمام منافسه في المجموعة، فالانتصار سيؤمن الصعود للدور الثاني، ومن ثم التفكير في سعيه لإعادة اللقب لخزائنه بعد الفوز به قبل 8 أعوام.

وسيعول منتخب تركيا على موهبته الشابة أردا جولر، لاعب ريال مدريد، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي سجل هدفًا رائعًا في مباراة جورجيا، وأصبح أصغر لاعب يسجل في أول ظهور له ببطولة أوروبا.

وفي نفس المجموعة، يواجه منتخب جورجيا نظيره التشيك في تمام الرابعة عصرًا، وهي مباراة الجريحين بعد هزيمتهما أمام تركيا والبرتغال على الترتيب، لذا فهما يعيان جيدًا أن للمباراة أهمية قصوى، فأي نتيجة سلبية قد تعقد آمال أي منهما في التأهل للأدوار المقبلة.

منتخب بلجيكا يواجه رومانيا في يورو 2024

وفي المجموعة الخامسة، يلاقي منتخب بلجيكا نظيره رومانيا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب راين إنرجي ستاديوم بمدينة كولن الألمانية.

منتخب بلجيكا كان صاحب المفاجأة الأكبر حتى الآن في يورو 2024 بهزيمته على يد سلوفاكيا بهدف دون مقابل، وهي الهزيمة الأولى للمدرب الإيطالي لـ"الشياطين الحمر" دومينيكو تيديسكو منذ توليه المهمة الفنية في فبراير 2023، وهي المرة الثانية فقط التي يفشل فيها فريقه في التسجيل.

رغم الهزيمة ظهر منتخب بلجيكا بأداء جيد نوعًا ما، وأُلغي لصالحه هدفين بعد العودة لتقنية الفيديو، لكن رغم ذلك فإن الشكوك ارتفعت في قدرة المنتخب البلجيكي في التأهل من دور المجموعات، بعدما خرج من مجموعات كأس العالم 2022 بقطر قبل أقل من عامين.

أما منتخب رومانيا فحقق مفاجأة هو الآخر في الجولة الأولى، بانتصار كاسح ومستحق على أوكرانيا بثلاثة أهداف دون مقابل، بقيادة ستانشيو زميل طارق حامد في فريق ضمك السعودي.

ويقف التاريخ في صف منتخب رومانيا، حيث فاز في 3 مباريات من أصل آخر 5 جمعته بالبلجيكيين، وخسر في واحدة وتعادل في مباراة أيضًا.

جدير بالذكر أنه يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة لدور الـ16، إضافة لأفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث في المجموعات.