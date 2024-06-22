الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تكشف سبب انقطاع مياه الشرب في القصاصين

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، عن انقطاع مياه الشرب في عدة مناطق بمدينة القصاصين نتيجة كسر بخط المياه.

تفاصيل انقطاع المياه بالقصاصين

وقالت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية خلال بيان لها "سوف يتم قطع المياه عن قرية الشروق بمركز ومدينة القصاصين، وذلك اليوم السبت حتى انتهاء أعمال الإصلاح.

وأوضحت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية أن الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه “الوادي الأخضر- أم عزام - 30 يونيو- السلام -المحسمة القديمة- المحسمة الجديدة- البعالوة الكبرى” من الساعة الثامنة صباحا وحتى انتهاء الاعمال، نتيجة كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 600 مم بقرية الشروق.

وأضافت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تهيب المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.