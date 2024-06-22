السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ اليوم السبت 22 يونيو 2024 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

مع بداية تعاملت الأسبوع أعلنت بورصة الدواجن اليوم السبت عن أستقرار أسعار الفراخ اليوم السبت 22 يونيو 2024 في مستهل التعاملات الصباحية، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء سعر يصل إلي 80 جنيه في اليكلو، كما سجلت أسعار كرتونة البيض سعر 150 جنيه يف الكرتونة.

أسعار الفراخ اليوم السبت 22-6-2024

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم السبت 22 يونيو 2024 في مستهل التعاملات الصباحية وفقا إلي أخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية حيث جاءت الأسعار كالتالي:-

لحم الفراخ البيضاء يسجل سعر اليوم السبت تراوح مابين 79 جنيه و80 جنيه داخل بورصة الدواجن.

لحم الفراخ الساسو يسجل سعر اليوم السبت تراوح مابين 95 جنيه 96 جنيه جنيه داخل بورصة الدواجن.

لحم الفراخ البلدي يسجل سعر اليوم السبت تراوح مابين115 جنيه 116 جنيه جنيه داخل بورصة الدواجن.

 لحم أمهات أبيض يسجل سعر اليوم السبت 72 جنيه جنيه داخل بورصة الدواجن.

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 22-6-2024

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن والأسواق اليوم الجمعة

أسعار مجزأت الدواجن اليوم السبت 

الأوراك: سجلت أسعارها ما بين 105- 110 جنيهًات للكيلو.

البانيه يسجل اليوم السبت  200 -250 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 125 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة: 65-70 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 40-50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 

كتكوت أبيض شركات عمريوم 27 جنيه 36 جنيه 

كتكوت أبيض قطعان عمر يوم 20 جنيه 20.25 جنيه 

كتكوت ساسو عمريوم 18 جنيه 19 جنيه 

كتكوت ساسو بيورعمر يوم 19 جنيه 20 جنيه 

كتكوت بلدي حر عمر يوم 7 جنيه 8 جنيه

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ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 في بورصة الدواجن الرئيسية

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أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم السبت 22 -6-2024

 لحم بط بلدي كيلو 110 جنيه 111 جنيه

لحم بط فرنساوي كيلو 65 جنيه 66 جنيه

 لحم بط مسكوفي كيلو 95 جنيه 96 جنيه 

لحم بط مولار كيلو 80 جنيه 81 جنيه

أسعار البيض اليوم السبت 22 -6-2024

سعر كرتونه بيض أحمر تسجل سعر مابين 150 جنيه 152 جنيه

سعر كرتونه بيض أبيض  تسجل سعر مابين  150 جنيه 151 جنيه 

سعركرتونه  بيض بلدي  تسجل سعر مابين 125 جنيه 126 جنيه

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