قرآن ومياه للتغلب على القلق.. أبرز المشاهد أمام لجان الثانوية العامة

ظهر أولياء طلاب الثانوية العامة بكثافة أمام لجان الثانوية العامة، كعادتهم السنوية، ينتظرون خروج أبنائهم من امتحان مادة اللغة العربية، أول المواد المضافة للمجموع، والذي انطلق في التاسعة صباح اليوم السبت.

ومن أمام لجان منطقة حلوان في القاهرة، اصطحب أولياء أبنائهم إلى لجان امتحان الثانوية العامة، وبعد وداعهم ودخول اللجان، جلسوا ينتظرونهم أمامها، يحاولون مساندة بعضهم البعض.

ورصدت كاميرا "الدستور" افتراش أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ الأرصفة والشوارع أمام لجان الامتحانات، ويبدوا عليهم القلق والترقب، منتظرين أبنائهم بعد خروجهم من الامتحانات، وظهر بعضهم يمسكون المصاحف ويقرأون القرأ، مع ترديد آخرون الأدعية من أجل التوفيق لأبنائهم أثناء أدائهم الامتحانات، فيما تبادل بعضهم أطراف الحديث وهم منتظرين خارج اللجان.

قلق وتوتر أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة

وسادت حالة من الهدوء لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، حيث دخل الطلاب اللجان في هدوء وانتظموا في امتحان مادة اللغة العربية، وسط متابعة لحظة من غرفة العمليات التي شكلتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة.

وفي سوهاج، استعان أولياء الأمور خارج اللجان بالعصائر وزجاجات المياه للتغلب حرارة الجو، وبدأوا في توزيعها على بعضهم أمام اللجان من بعض المتطوعين.

وقالت رشا رزق، والدة رانيا عبد الرحيم الطالبة في الصف الثالث الثانوي، إن حرارة الجو في الصعيد غير كل المحافظات، مناشدة وزارة التربية والتعليم بتوفير الإمكانيات داخل اللجان للتغلب على حرارة الجو المرتفعة.

فيما سيطرت حالة من الهدوء على محيط لجان الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع حدوث أي عائق قد يعرقل سير أعمال الامتحانات.

وبدأت اليوم السبت 22 يونيو الجارى امتحانات المواد الدراسية المضافة لمجموع الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية حيث يؤدى الطلاب الامتحان بداية من التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالسماح عن موعد دخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه تم تدريب رؤساء اللجان على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم، كما أكدت أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب الاطلاع على المواد التي سيمتحن بها خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.