السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع زجاجات مياه وبسكويت على طلاب الثانوية العامة في الوادي الجديد

توزيع زجاجات مياه
توزيع زجاجات مياه وبسكويت على طلاب الثانوية

وزعت محافظة الوادي الجديد زجاجات مياه وبسكويت على طلاب الثانوية العامة قبل دخولهم اللجان لآداء امتحان اللغة العربية، نظرًا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها كل مدن المحافظة، بهدف توفير سبل الراحة للطلاب وسط حالة من الفرحة والسعادة.

امتحانات الثانويه العامه 

ويؤدي 1824 طالبا وطالبة الامتحانات امتحان اللغة العربية  أمام 11 لجنة موزعة على مستوى 5 إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وقال وكيل تعليم الوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز، إن إدارة الخارجة التعليمية تضم 905 طالبا وطالبة منهم 287 أدبي و572 علمي علوم و64 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، وإدارة الداخلة التعليمية تضم 584 طالبا وطالبة منهم 112 أدبي و443 علمي علوم و29 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

وأضاف وكيل التعليم، أن إدارة الفرافرة التعليمية تضم 165 طالبا وطالبة منهم 16 أدبي و132 علمي علوم و17 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، موزعين على لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة بلاط التعليمية تضم 75 طالبا وطالبة منهم 12 أدبي و60 علمي علوم و3 طلاب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة باريس التعليمية تضم 95 طالبا وطالبة منهم 30 أدبي و64 علمي علوم و1 طالب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة أيضا بالمركز.

وأكد "عبد العزيز " على تطبيق أقصى درجات السلامة للطلاب وجميع المشاركين في امتحانات الثانوية العامة من مراقبي اللجان والملاحظين قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

محافظة الوادي الجديد زجاجات مياه طلاب الثانوية العامة اللجان امتحان اللغة العربية

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