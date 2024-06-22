وكيل "تعليم دمياط" يتابع كاميرات المراقبة بامتحانات الثانوية العامة

تفقد محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انطلاق امتحانات الثانوية العامة في دمياط وسط درجة الاستعداد العالية ومتابعة فتح كافة اللجان في موعدها ودخول الطلبة دون شكاوى.

امتحانات الثانوية العامة

كما شدد وكيل الوزارة على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكيد على صيانتها لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أى مخالفات، من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الإمتحانات.

أكد أن مديرية التربية والتعليم عملت على قدم وساق طوال فترة إجازة عيد الأضحى لتوفير كافة سبل الراحة لأبنائنا لطلاب، وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

كما تأكد من منع دخول الطلاب إلى اللجان بأى أجهزة إلكترونية (موبايل - سماعات - ساعات سمارت)، وكذلك الملاحظين، للتصدى لمحاولات الغش بكل حزم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بآداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.