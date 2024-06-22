السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"يارب عديها علي خير".. دعاء أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة بسوهاج

أولياء الأمور أمام
أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

بدأت امتحانات الثانوية العامة 2024 في محافظة سوهاج اليوم، السبت 22 يونيو 2024، بمشاركة 27 ألفا و733 طالبا وطالبة. وازدحمت لجان الامتحانات بمحافظة سوهاج بالطلاب والطالبات، وسط أجواء من التوتر والقلق، بينما تواجد أولياء الأمور أمام اللجان لمساندة أبنائهم.

ورغم ارتفاع درجات الحرارة في محافظة سوهاج، إلا أن أولياء الأمور حرصوا على التواجد أمام اللجان منذ الصباح الباكر لتقديم الدعم النفسي لأبنائهم. وقالت سامية جلال، والدة الطالبة لبنى عبد الرحيم، إن هذه اللحظات صعبة للغاية، مشيرة إلى أن ابنتها لم تنم طوال الليل.

وأضاف إبراهيم عبد الله، ولي أمر الطالبة حنان في الصف الثالث الثانوي، أنهم لا يملكون الآن سوى الدعاء لكي يوفق الله أبناءهم في الامتحانات.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة في محافظة سوهاج على مدار الأسبوعين المقبلين، وتشمل جميع المواد الدراسية. وقد اتخذت مديرية التربية والتعليم بسوهاج جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات ومنع الغش، كما تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات.

 


 

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