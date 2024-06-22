التعليم: لا صحة لتداول أوراق امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جروبات الغش على تطبيقات التواصل الاجتماعي فشلت في نشر أو تداول أي ورقة امتحانية من أسئلة امتحان اللغة العربية بامتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن كل ما نشر من صور متداولة ليس لها أي علاقة بامتحان اللغة العربية 2024

انطلاق ماراثون الثانوية العامة

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، اليوم السبت 22 يونيو 2024 في مادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات المواد المضافه للمجموع.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة أولى)، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

عدد لجان النظام والمراقبة

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.