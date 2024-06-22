السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم الإسماعيلية": توزيع أوراق امتحان اللغة العربية في موعدها.. لم نرصد أي تأخير

تعليم الإسماعيلية
تعليم الإسماعيلية

أكد الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن جميع اللجان وزعت أوراق امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحددة دون أي تأخير.

امتحانات الثانوية العامة 

وأوضح البحيري أن غرفة العمليات المنعقدة في مديرية التربية والتعليم لم ترصد أي تأخير في توزيع أوراق امتحان اللغة العربية، وجميع اللجان على مستوى الجمهورية انطلقت فيها الامتحان في تمام الساعة 9 صباحا دون أي تأخير.

وقال البحيري إن جميع اللجان التزمت بتوزيع البابل شيت على الطلاب قبل الساعة التاسعة صباحا بعشر دقائق، للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم وتسليم ورق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة.

وشدد البحيري على التزام الملاحظين بالهدوء أثناء امتحان الطلاب لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز في الإجابة، فضلا عن مواصلة إجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان والحرص على عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء الامتحان.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بآداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية الإسماعيلية اللجان امتحانات الثانوية العامة مديرية التربية والتعليم

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