154 لجنة وغرفة عمليات في الدقهلية لامتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية، مشيرًا إلى أن من لهم حق اداء الامتحانات من طلاب الدقهلية عدد 37،492 طالب وطالبه بالقسم العلمي شعبة العلوم، وعدد 8030 طالب وطالبه بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، وعدد 10449 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 131 طالي وطالبه دمج، وعدد 9 طلاب مكفوفين وعدد 2 طلاب بالجنة الأورام، وعدد 6 طلاب بلجنة سجن جمصة، وعدد 323 طالب وطالبه التعليم الدولى، أمام 150 لجنه بالإضافة الى عدد 4 لجان منها ( لجنة للمكفوفين ولجنة مستشفى الأورام ولجنة للمتفوقين، ولجنة سجن جمصة بإجمالي عدد 154 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ).

و أشار مختار الى ان هناك غرفة عمليات منعقدة على مدار الساعه متصله بغرفة العمليات المركزية لديوان عام محافظة الدقهلية للتعامل مع اى حالات طارئه.

و من جهته أكد ناضر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان هناك تنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية للخروج بماراثون الثانوية العامة بافضل شكل فقد تم التنسيق مع كلا من مديرية أمن الدقهلية، لتوفير الحماية اللازمة وتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة، وتم التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي، لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنة، والتنسيق مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، ومديرية التموين والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان، والتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لرفع الإشغالات، ومنع الأسواق في محيط اللجان، وتكدس أولياء الأمور والطلاب بمحيط المدارس التي بها لجان طوال اليوم.