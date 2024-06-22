"صحة الإسماعيلية": تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة وفرق طبية باللجان

أكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وضع خطة متكاملة للتأمين الطبي خلال فترة امتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وفق توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى أن فرق إدارة المتوطنة قامت برش وتعقيم وتطهير كل اللجان والمدارس، والبالغ عددها 31 لجنة امتحانية، بالإضافة إلى عدد 37 استراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

ووجهت بضرورة تواجد الفرق الطبية ومرورها على اللجان لتوفير الرعاية الصحية لأبنائنا الطلاب والمعلمين المشاركين في العملية الامتحانية، مع ضمان توفير الأدوية اللازمة وتقديم الإسعافات الأولية للطلاب باللجان الامتحانية أولًا بأول أثناء أداء الامتحان وفق ما يستجد من حالات طارئة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بأداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون، و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال، و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.