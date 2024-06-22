أولياء الأمور يحرصون على مصاحبة أولادهم حتى أبواب اللجان بالغربية

حرص أولياء أمور طلبة الثانوية العامة بالغربية على أصطحاب أولادهم إلى مقار لجان الامتحان في أول أيام الامتحان للمواد الأساسية في اللغة العربية.

امتحانات الثانوية العامة

كما حرص بعض الطلاب بمحافظة الغربية على المراجعة الأخيرة أمام لجان الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي، لأداء امتحان اللغة العربية، والذى من المقرر أن ينطلق اليوم في تمام التاسعة، وأنهت المحافظة استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون الثانوية العامة، حيث يؤدى 40661 طالبًا وطالبة، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية في المواد الأساسية، والتي تبدأ اليوم باللغة العربية، فى 113 لجنة على مستوى المحافظة، داخل الـ8 مدن والـ4 أحياء، تم تجهيزها وفرشها وتنظيف المقاعد وتزويدها بوسائل التهوية لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وأكد محافظ الغربية أنه اطمأن على جاهزية اللجان بالمدارس بمختلف المراكز الثمانية والتي تشمل المدن الثمانية والأربعة أحياء، وأن المحافظة قد نسقت بين المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور تامر مدكور، مدير هيئة التأمين الصحي بالغربية، وجميع رؤساء المدن والمراكز والأحياء.

وأشار محافظ الغربية إلى رفع درجة الاستعدادات القصوى بكل المراكز والمدن والمدارس والإدارات التعليمية ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، لاستكمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، مؤكدًا ضرورة تضافر كل الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلًا عن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.