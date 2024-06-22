منتخب الشابات 2004 يواجه سويسرا على زعامة المجموعة فى مونديال اليد

يلتقى في العاشرة صباح اليوم منتخب مصر للشابات مواليد 2004 لكرة اليد بقيادة رامي عبداللطيف، نظيره سويسرا فى ختام مباريات المجموعة الثانية ببطولة العالم في نسختها الرابعة والعشرين، التي تستضيفها مقدونيا الشمالية خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجاري.

مباراة قمة بين مصر وسويسرا

ويتساوى منتخبا مصر وسويسرا في رصيد أربع نقاط لذلك ستحدد نتيجة المباراة أول وثاني المجموعة الثانية بعد تأكد صعود الفريقين للدور الرئيسي وفاز منتخب مصر على شيلي بنتيجة 26 – 16 وعلى تونس 25 - 24 بينما فاز منتخب سويسرا على تونس 34 – 26 وعلى شيلي بنتيجة 47 – 11.

وفي المجموعة الأولى يلتقي منتخبا رومانيا وهولندا في مباراة تحدد أول وثاني المجموعة بعد فوز منتخب رومانيا على البرازيل 26 – 25 وعلى إيران 33 - 15 وفوزمنتخب هولندا على إيران 34 – 11 وعلى البرازيل 32 – 19.

وسيلتقي منتخب مصرفي الدور الرئيسي مع سويسرا اليوم "السبت" وفي حالة حصول منتخب مصر على المركز الأول في المجموعة سيواجه ثاني المجموعة الأولى وإذا حصل على المركز الثاني سيواجه أول المجموعة الأولى.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب الشابات مواليد 2004 من عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة ورامي عبد اللطيف المدير الفني ومحمد عبد السلام ريشة مدربا عاما ومحمد عباس مدربا لحراس مرمى وحازم حامد محلل الأداء ومنة كرم إدارية والدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية العلاج الطبيعى.

واختار الجهاز الفني 16 لاعبة للمشاركة في بطولة العالم وهن: مريم عمر ونادين طارق وندى تامر وتقى كامل ونوال أحمد وجهاد وائل ولوجين أسامة وسارة علوي وسارة أشرف وجنى صلاح ومنى سنبل وكنزي حاتم وشروق محمود ونهى إيهاب وفاطمة محمود وأوكا أحمد.