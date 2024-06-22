19 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة ببني سويف

يؤدي 19 ألف و166 طالبًا وطالبة بالصف الثالث الثانوي العام بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية في مادة اللغة العربية، داخل 45 لجنة بالشعبتين العلمية والأدبية.

وأكد هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى الالتزام بتوجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات، وتوافر كافة المتطلبات اللازمة لعناصر المنظومة، لضمان سير الامتحانات بطريقة سلسة والتعامل الفوري والفعال مع أية مستجدات، مع استمرار تفعيل غرفة عمليات المديرية وتواصلها الدائم بغرف عمليات المحافظة والوزارة من جهة، وغرف عمليات الإدارات التعليمية من جهة أخرى.

وأوضح "عنتر " حرص المديرية على تنفيذ الإجراءات الخاصة بتأمين مركز توزيع الأسئلة، وحظر اصطحاب الطلاب والطالبات التليفونات المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية حديثة سماعات، ساعات ذكية، أجهزة إلكترونية تساعد على الغش، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الإلكتروني، فضلًا عن منع دخول الملاحظين بالهواتف المحمولة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه بعد انتهاء الامتحان يوميًا، والتأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وورقة إجابة الأسئلة المقالية بكل دقة وبصورة صحيحة، والتأكد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، ومراجعة الملاحظين للبيانات التي يدونها الطالب والتوقيع عليها بصحة البيانات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.