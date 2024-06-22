السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معلمو مطروح يقدمون التعليمات والارشادات لطلاب الثانوية قبل امتحان اللغة العربية

طلاب
طلاب

قام معلمي مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح والمسئولين عن أمن لجنة مجمع باحثة البادية بتعريف الطلاب بالتعليمات والإرشادات اللازمة المنظمة للعملية الامتحانية قبل بدء الامتحانات اليوم السبت. 

ورصدت الدستور توعية الطالبات قبل دخول اللجان والتي تضمنت التواجد قبل موعد بدء اللجنة بوقت كاف وعدم اصطحاب الهاتف المحمول والساعات الذكية والسماعات. 

وفي سياق أخر كان قد عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا تنسيقيا موسعا، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام ٢٠٢٤، والتي بدأت يوم ١٠ يونيو الجارى، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ومساعد مدير أمن مطروح ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية المعنية ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

_رفع درجة الاستعداد

وجه محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية مع توفير التأمين اللازم، وتوفير مزيد من سبل الراحة للطلاب والمراقبين، مع متابعة غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة وصول الأسئلة والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أولا بأول، مشددا على معاينة تجهيزات اللجان والاستراحات ومراجعة الفرش وتوفير المياه والخدمات وكافة الاحتياجات للطلاب وضيوف المحافظة، مع مرور شرطة المرافق والمرور، ومنع الوقوف أو تواجد أى مصادر للازعاج بجانب اللجان، وتكثيف جهود النظافة بداخل ومحيط اللجان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه يؤدى ٢٢٥١ طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بأقسامها الامتحانات هذا العام، من خلال ١٤ لجنة على مستوى المحافظة، ومراكز توزيع أسئلة بعدد ٣ مراكز، مشيرا إلى أنه تم توفير أتوبيسات لتوزيع الأسئلة وتنظيم  4 رحلات طيران جوية للأسئلة من القاهرة لمطروح ثم سيوة، كذلك توفير 16 استراحة للمراقبين والملاحظين على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة مع التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتوفير الخدمات الأساسية لتوفير كافة سبل الراحة وتلافى أى ملاحظات.

امتحانات الثانوية العامة 2024 المراجعة النهائية للثانوية العامة 2024 موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2024 مراجعة ليلة الامتحان مادة 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 المراجعة النهائية لمادة , نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة توزيع درجات مادة

مواد متعلقة

انتشار أمني وحواجز حديدية.. إجراءات مشددة لتأمين لجان الثانوية بمطروح

مرسى مطروح تمنع المصطافين من الوصول للشواطئ المفتوحة حفاظًا على أرواحهم

استمرار أزمة المياه فى مطروح.. والشركة تكشف عن الأسباب

مرسى مطروح تعلن الشواطئ الآمنة وتحذر من السباحة فى "عجيبة" و"الأبيض"

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

إصابة شاب أجنبي أثناء السباحة في شاطئ عجيبة بمطروح

مصرع طفل غرقًا أثناء السباحة فى شاطئ المروة بمطروح

مصرع شاب وإصابة طفل أثناء السباحة فى شاطئ عجيبة بمطروح

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

هل تم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024؟.. التعليم تُحقق وتتوعد المتورطين

"الضبع" يساند ابنته قبل امتحان الثانوية العامة: دائما معها في مرحلتها المصيرية

الكنيسة تقرر إيقاف القس دوماديوس حبيب.. وأقباط: منحته فرصة أخيرة لمراجعة نفسة

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 22-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

سعر الذهب اليوم السبت 22-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس