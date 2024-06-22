إعلام فلسطينى: مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الوسطى من مدينة رفح جنوبى غزة

أفاد إعلام فلسطيني بأن مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الوسطى من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

كما أعلن إعلام فلسطيني عن قصف جوي للمناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة.

استمرار نقص المواد الطبية الأساسية وغذاء الأطفال

وأكد مسئولو الصحة شمالي قطاع غزة على استمرار نقص المواد الطبية الأساسية وغذاء الأطفال.

وأشار إعلام فلسطيني إلى إصابة في صفوف جيش الاحتلال جراء إطلاق نار استهدف مركبة إسرائيلية في قلقيلية بالضفة الغربية.