السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام فلسطينى: مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الوسطى من مدينة رفح جنوبى غزة

مدفعية الاحتلال
مدفعية الاحتلال

أفاد إعلام فلسطيني بأن مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الوسطى من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

كما أعلن إعلام فلسطيني عن قصف جوي للمناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة.

استمرار نقص المواد الطبية الأساسية وغذاء الأطفال

وأكد مسئولو الصحة شمالي قطاع غزة على استمرار نقص المواد الطبية الأساسية وغذاء الأطفال.

وأشار إعلام فلسطيني إلى إصابة في صفوف جيش الاحتلال جراء إطلاق نار استهدف مركبة إسرائيلية في قلقيلية بالضفة الغربية.

غزة جنوبي غزة مدينة رفح المناطق الوسطى مدفعية الاحتلال الاحتلال إعلام فلسطيني

مواد متعلقة

حزب الله يتسبب بخلاف جديد بين أمريكا وإسرائيل.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بين الفصائل وقوات الاحتلال شرق ووسط رفح الفلسطينية

الكرملين: روسيا ستواصل عملياتها العسكرية فى أوكرانيا حتى النهاية

نتنياهو: نخوض حرب بقاء مع "حماس" ونسعى لتجنب مواجهة حزب الله

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل إغلاق معابر غزة لليوم الـ46 على التوالى

جيش الاحتلال: ننفذ عمليات دقيقة ومبنية على معلومات استخباراتية داخل رفح الفلسطينية

انطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفيا إلى الاتحاد الأوروبى.. الثلاثاء

الهدنة التكتيكية جنوب غزة لم تسهم فى وصول المساعدات

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 22-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

سعر الذهب اليوم السبت 22-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

رفع 140 حالة إشغال متنوعة من شوارع مركز ومدينة طنطا

غلق 128 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية الرسمية بالغربية

أذكار الصباح اليوم السبت 22-6-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس